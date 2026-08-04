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Resumen

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escoltan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California, el 27 de julio de 2026. (Blake Fagan / AFP)
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) escoltan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California, el 27 de julio de 2026. (Blake Fagan / AFP)
/ BLAKE FAGAN
Por Agencia EFE

El número de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses durante el mandato del presidente Donald Trump alcanzó en julio su nivel más alto, con más de 50.000 arrestos, según confirmó a EFE un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

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