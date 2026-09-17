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Xavier Jordán, señalado como presunto autor intelectual del crimen de Villavicencio, es detenido en EE.UU. (Foto: Captura cuenta X / Xavier Jordán)
Xavier Jordán, señalado como presunto autor intelectual del crimen de Villavicencio, es detenido en EE.UU. (Foto: Captura cuenta X / Xavier Jordán)
Por Agencia EFE

El empresario ecuatoriano Xavier Jordán, imputado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, fue detenido este miércoles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami (Estados Unidos), donde residía desde hace algunos años, confirmó a EFE su abogado Juan Carlos Salazar.

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