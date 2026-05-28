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Fotografía de archivo de agentes del FBI en Washington D.C., Estados Unidos. EFE/EPA/SHAWN THEW
Fotografía de archivo de agentes del FBI en Washington D.C., Estados Unidos. EFE/EPA/SHAWN THEW
Por Agencia AFP

Estados Unidos arrestó a un exalto funcionario de la CIA después que un registro encontrara lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares en su residencia, de acuerdo con documentos judiciales.

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