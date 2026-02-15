Gobierno de Trump asegura que redadas migratorias continuarán durante el cierre del DHS

Escuchar
El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, habla durante una conferencia de prensa en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 4 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Por Agencia EFE

El ‘zar’ de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, aseguró este domingo que las redadas migratorias continuarán en todo el país a pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hoy cumple su segundo día sin visos de un acuerdo de financiamiento en el Congreso.

