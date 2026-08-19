Por Guillermo Vera Ayala

El gigante de los medios y entretenimiento, Disney, ha emprendido una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos argumentando que el gobierno vulnera los derechos garantizados por la Constitución del país norteamericano.

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