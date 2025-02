De manera abrupta, el Gobierno del presidente Donald Trump despidió la semana pasada a numerosos empleados de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA por su sigla en inglés) de Estados Unidos. La decisión formó parte de la política de reducción de costos en agencias federales, que es dirigida por el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por el magnate Elon Musk. Sin embargo, la decisión fue revertida días después. ¿Qué pasó?

El jueves de la semana pasada, muchos de los empleados de la NNSA perdieron el acceso a su correo electrónico oficial antes de enterarse de que habían sido despedidos, mientras que otros intentaron ingresar a sus oficinas la mañana del viernes pero se dieron cuenta de que ya no podían hacerlo, según la agencia The Associated Press.

De acuerdo con la prensa de Estados Unidos, los despedidos sumaron 350, pero un portavoz del departamento de Energía, del que depende la NNSA, aseguró que se había despedido a menos de 50 personas, y que la mayoría desempeñaba funciones administrativas y de oficina.

Sin embargo, CNN aseguró que algunos de los empleados trabajan en instalaciones donde se fabrican armas nucleares, también donde se supervisa a los contratistas que fabrican armas nucleares y a responsables de inspeccionar esas armas.

Los recortes formaban parte del plan implementado por DOGE en el departamento de Energía, donde la meta es el despido de 2.000 empleados.

NBC News reportó que cuando quiso revertir los despidos, la NNSA tuvo dificultades para ponerse en contacto con algunos empleados, al no poder encontrar información de contacto de esos trabajadores después de que se les cerraran sus cuentas de correo electrónico. Por su parte, la AP dijo que hasta el lunes no se podía contactar a 25 empleados que debían ser reincorporados.

CNN informó que los despidos generaron días de caos dentro de la agencia, mientras que varios miembros del Congreso solicitaron al secretario de Energía, Chris Wright, que revirtiera la medida, pues tenía graves implicaciones para la seguridad nacional.

¿Qué es la NNSA?

La gente pasa junto al edificio del Departamento de Energía de Estados Unidos en Washington, DC, el 2 de febrero de 2024. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

La Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) es una agencia federal de Estados Unidos que se encarga de mantener, reacondicionar y proteger más de 3.000 cabezas nucleares. También supervisa la producción de nuevas cabezas nucleares, de acuerdo con el diario The New York Times.

La NNSA tiene un presupuesto anual de 25.000 millones de dólares y cuenta con más de 57.000 empleados.

Otras misiones de la agencia, según el NYT, son frustrar la proliferación nuclear, investigar y desarrollarar sistemas de propulsión nuclear para submarinos y dirigir los laboratorios nacionales que proporcionan conocimientos científicos y de ingeniería clave para el sistema de armas nucleares.

Uno de esos laboratorios es el histórico Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, donde se llevó a cabo el ultrasecreto Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, remarcó el NYT.

En la actualidad, la agencia está intentando modernizar el arsenal de armas nucleares estadounidenses. Hasta el año pasado tenía siete programas de modernización de cabezas nucleares para el departamento de Defensa, dijo el New York Times.

En el 2024, la entonces administradora de la NNSA, Jill Hruby, manifestó que a su agencia “se le estaba pidiendo que hiciera más que en ningún otro momento desde el Proyecto Manhattan”.

Preocupación por los despidos

CNN informó que muchos de los empleados despedidos tienen una autorización de seguridad de nivel “Q” dentro del departamento de Energía, lo que significa que tienen acceso al diseño y los sistemas de armas nucleares. También se incluyeron empleados de la sede de la NNSA que redactan requisitos y directrices para los contratistas que fabrican armas nucleares.

El departamento de Recursos Humanos de la agencia no participó en los despidos, enfatizó CNN.

Un empleado le dijo a CNN que los despedidos perdieron el acceso a su correo electrónico del gobierno y a sus archivos personales el jueves por la noche, incluso antes de que les dijeran que iban a perder sus trabajos.

“El despido de tantos empleados fundamentales para la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad nuclear mundial demuestra cómo la administración está llevando a cabo rápidamente su objetivo de reducir el tamaño del Gobierno federal sin comprender el impacto total de sus acciones”, dijo CNN en un informe.

La cadena de noticias explicó que no hay pruebas inmediatas de que la misión general de la NNSA se haya visto comprometida por los despidos, pero aseguró que dentro de la agencia se cree que habrá consecuencias a largo plazo.

“El principal impacto fue un golpe a la moral y la confianza de los empleados que fueron despedidos”, dijo una fuente a CNN.

¿Sobran los empleados en la NNSA? Al contrario. Hay problemas de personal en la agencia y entre sus contratistas que fabrican componentes de cabezas nucleares.

Según el NYT, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, una agencia de vigilancia, estimó que para el ejercicio fiscal 2026 la NNSA tendría 200 puestos por debajo del nivel considerado necesario.

“La gente de DOGE viene sin ningún tipo conocimiento sobre las responsabilidades de estos departamentos”, dijo a la AP Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas. “Parecen no darse cuenta de que en realidad es el departamento de armamento nuclear más que el Departamento de Energía”, agregó.