Fotografía de archivo de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. condena el ataque contra Hamás en Doha, aunque fue notificado de antemano por Israel
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. condena el ataque contra Hamás en Doha, aunque fue notificado de antemano por Israel

EE.UU. condena el ataque contra Hamás en Doha, aunque fue notificado de antemano por Israel

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La calificó este martes de desafortunado el en la capital de Qatar, Doha, aunque indicó que fue informado por adelantado por parte de Jerusalén y consideró que la acción, que definió como “objetivo loable”, ayuda a eliminar al movimiento islamista.

De acuerdo con las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente “lamenta profundamente” que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Qatar, “un aliado de Estados Unidos”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump “lamenta profundamente” que Israel atacara a Hamás en Qatar: “Deja una muy mala impresión”

La portavoz de la Casa Blanca, , indicó hoy en rueda de prensa que el ejército estadounidense informó al Gobierno del presidente Donald Trump antes del ataque y se negó a aclarar si Israel había alertado de antemano al Pentágono.

“Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja muy duro y valientemente, asumiendo riesgos, con nosotros para mediar en la paz, no avanza los objetivos de Israel o de Estados Unidos. No obstante, , que se beneficia de la miseria de los que viven en Gaza es un objetivo loable”, indicó Leavitt.

La portavoz dijo que los miembros de Hamás atacados por Israel “lamentablemente” se encontraban en la capital de Qatar y que el bombardeo “unilateral” israelí en la región y añadió que Trump “considera a Qatar como un poderoso aliado y amigo” y que “se siente muy mal por la localización de este ataque”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión en Washington, D.C., el 8 de septiembre de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión en Washington, D.C., el 8 de septiembre de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
/ SAUL LOEB

Trump ordenó a su enviado especial para Oriente Medio, , notificar a Catar del “ataque inminente” y llamó después del bombardeo al primer ministro israelí, , y también al emir de Qatar, , y al primer ministro, , “y les agradeció su apoyo y amistad”, además de asegurarles “que algo así no volverá a ocurrir en su territorio”.

El ataque de Israel de hoy es el primero que ejecuta sobre suelo catarí, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, y buscaba matar a los miembros de la mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Hamás ha dicho que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

El bombardeo también se ha cobrado la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC