El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Fotos de Saul LOEB / Ronen ZVULUN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Fotos de Saul LOEB / Ronen ZVULUN / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
La decisión de atacar a Hamás en Qatar fue de Netanyahu, “no mía”, afirma Trump
Resumen de la noticia por IA
La decisión de atacar a Hamás en Qatar fue de Netanyahu, “no mía”, afirma Trump

La decisión de atacar a Hamás en Qatar fue de Netanyahu, “no mía”, afirma Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , negó el martes haber tenido ninguna participación en el ataque contra la cúpula de en , y afirmó que la decisión fue del primer ministro .

Esto fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí”, dijo Trump en una publicación en su red Truth Social, y agregó que quiere que la guerra en GazaTERMINE,¡YA!”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel ataca delegación de Hamás en Qatar mientras discutía alto el fuego propuesto por Trump, dice Al Jazeera

El mandatario republicano, que ha reforzado la alianza con Israel, reprobó públicamente el ataque, que afectó a un aliado declarado de Estados Unidos en la región.

Inmediatamente ordené al enviado especial [para Oriente Medio] Steve Witkoff que informara a los cataríes del ataque inminente, lo cual hizo, pero, por desgracia, demasiado tarde”, aseguró Trump.

Considero a Qatar un aliado fuerte y amigo de Estados Unidos, y lamento profundamente el lugar del ataque”, añadió.

Israel lanzó el ataque aéreo contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, que alberga rondas de conversaciones para una tregua en Gaza, pero el movimiento islamista palestino indicó que “su liderazgo sobrevivió” a los bombardeos.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC