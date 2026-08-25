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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte de Dolly Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes “de todos los tiempos” y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana.

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