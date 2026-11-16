Dolores Huerta, la líder sindical fallecida el pasado 28 de octubre, fue homenajeada este lunes en el Capitolio de California, en Sacramento, donde sus restos fueron trasladados para recibir honores póstumos.

Con este reconocimiento, se convirtió en la primera persona ajena al ámbito político del Estado Dorado en recibir este honor.

El homenaje comenzó con una marcha desde el parque Crocker, en el centro de la capital de California, que siguió a la carroza fúnebre hasta las escalinatas del Capitolio, al canto del popular lema ‘Sí se puede’, del que fue su autora.

La sindicalista y defensora de los derechos civiles falleció el mes pasado a causa de un cáncer en su hogar en Bakersfield, California.

La presidenta pro tempore del Senado estatal, Monique Limón; el gobernador electo de California, Xavier Becerra; el presidente de la Asamblea de California, Robert Rivas, y la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, asistieron al reconocimiento del legado de Huerta en un estado que consideraba como su hogar.

“Tanto para nosotros en la legislatura estatal como para el pueblo de California, es el momento de honrar su labor y su legado mediante esta hermosa ceremonia, al permitir que sus restos reposen en el Capitolio del Estado de California”, dijo Limón, quien ejerce como gobernadora interina mientras el gobernador Gavin Newsom se encuentra fuera del estado.

Huerta nació en Dawson (Nuevo México) en 1930, pero creció en California después de que sus padres se divorciaran y su madre se trasladara con ella y sus cuatro hermanos al Estado Dorado.

La activista forjó desde allí una historia de lucha e inspirada por su padre, que ejerció como activista sindical y más tarde como legislador estatal, Huerta comenzó a destacarse desde joven en la defensa de los derechos civiles de los latinos y los más desfavorecidos.

En 1962, Huerta fundó junto a César Chávez el sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), desde el que ambos encabezaron la lucha por mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores del campo y sus familias.

Su activismo también se extendió a la defensa de los derechos de todos los trabajadores, las mujeres, la comunidad LGBTQ y los inmigrantes.

A lo largo de su trayectoria, Huerta recibió importantes reconocimientos por su labor, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama por su defensa de los sectores más desfavorecidos, y fue incorporada al Salón Nacional de la Fama de las Mujeres por su destacada contribución al movimiento laboral en 1993.

En marzo de 2026, Huerta rompió más de seis décadas de silencio al denunciar públicamente que sufrió abusos sexuales por parte de Chávez durante los años sesenta, de los que nacieron dos de sus hijos. Explicó que mantuvo los hechos en secreto para proteger al movimiento campesino.

En sus últimos años, Huerta se mantuvo activa en la política, apoyando a candidatos demócratas y promoviendo la participación electoral de la comunidad latina. También fue una firme crítica de Donald Trump y de sus políticas migratorias, especialmente la separación de familias.

El próximo jueves 19 de noviembre se ha programado una vigilia en Bakersfield (California). Un día después, el viernes 20, está programado su funeral.

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