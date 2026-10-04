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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la creación de la ‘Fuerza de la Superinteligencia’, un comité de coordinación dentro de la Casa Blanca y el Gobierno federal que liderará el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el país.

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