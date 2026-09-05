icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos. Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos. Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

La última amenaza de Donald Trump consiste en imponer posibles embargos comerciales para presionar a la Fed a bajar los tipos de interés; antes amenazó con anexionar Canadá y Groenlandia, recuperar el canal de Panamá, apropiarse de Gaza o destruir la civilización iraní. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha convertido las amenazas maximalistas en una herramienta recurrente de su Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.