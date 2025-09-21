El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de salir de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 21 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Trump, abierto a ayudar a defender Polonia y región báltica si Rusia acelera incursiones
Trump, abierto a ayudar a defender Polonia y región báltica si Rusia acelera incursiones

Trump, abierto a ayudar a defender Polonia y región báltica si Rusia acelera incursiones

El presidente estadounidense, , dijo este domingo estar abierto a ayudar a defender a y los estados bálticos si acelera sus incursiones, después de que este país haya violado el espacio aéreo de .

Un periodista del grupo que acompaña a Trump le preguntó hoy, durante su viaje al funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk, si ayudará a defender a estos países si “Rusia sigue acelerando”, a lo que el mandatario contestó: “Sí, lo haría, lo haría”.

El viernes, tres cazas rusos MIG-31 violaron durante doce minutos el espacio aéreo de Estonia, un incidente que se suma a otra incursión de drones rusos en el de Polonia, la semana pasada, y a otra de un dron en el de Rumanía, hace dos viernes.

Preguntado por la nueva incursión de Rusia en el espacio aéreo estonio, Trump dijo estar informado y afirmó: “No nos gusta”.

Como consecuencia de la violación rusa del espacio aéreo estonio, Tallin invocó el artículo 4 de la OTAN, al que todo miembro de la Alianza Atlántica puede recurrir si ve amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.

La acción de los cazas rusos fue repelida por aviones de la OTAN en la zona.

En paralelo, Polonia informó de que había detectado también este viernes dos cazas rusos sobre el mar Báltico, donde efectuaron un vuelo a baja altura en las inmediaciones de la plataforma de extracción de petróleo Petrobaltic y violaron su zona de seguridad, según la Guardia Fronteriza polaca.

A petición de Estonia, mañana lunes tendrá lugar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York en la que se abordará la violación rusa del espacio aéreo.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

