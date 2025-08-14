Trump plantea cumbre con Putin, Zelensky y líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este jueves la puerta a que algunos líderes europeos participen en una futura cumbre con los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodmyr Zelensky, después del encuentro que mantendrá con el ruso en Alaska.

“Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo, y quizás traigamos a algunos líderes europeos, o quizás no. No lo sé”, explicó ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

(FILES) Russian President Vladimir Putin (R) and US President Donald Trump shake hands before a meeting in Helsinki on July 16, 2018.

El mandatario republicano había dicho anteriormente que pretende llamar a Zelensky y a los líderes europeos para informarles del resultado del cara a cara que mantendrá el viernes con Putin en Anchorage (Alaska), pero no había comentado la posibilidad de que estos participaran en una futura cumbre para poner fin a la guerra de Ucrania.

El miércoles, Trump tuvo una reunión telemática con Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y varios líderes europeos, como el alemán Friedrich Merz o el francés Emmanuel Macron, para escuchar sus posturas.

El presidente estadounidense anticipó este jueves que el cara a cara con Putin será “una buena reunión”, pero insistió en que luego debe haber otro encuentro en el que se sume Zelensky, el cual será “más importante” para terminar la guerra.

En una previa entrevista con la cadena de radio Fox News, declaró que el encuentro entre Putin y Zelensky solo se producirá si la reunión que tendrá en Alaska con el líder del Kremlin va bien.

Al mismo tiempo, Trump aseguró que solo hay un 25 % de posibilidades de que esta no sea satisfactoria, y se mostró confiado en que Putin quiere llegar a un “acuerdo”.

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania, y ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, país que ya enfrenta fuertes restricciones impuestas por Occidente.

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra (Suiza) y la última vez que se vio las caras con Trump fue en junio de 2019 en Osaka (Japón), durante el primer mandato del republicano.