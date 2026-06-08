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Kai Trump y su abuelo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, durante el himno nacional, en el Madison Square Garden de Nueva York, el 8 de junio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
Kai Trump y su abuelo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, durante el himno nacional, en el Madison Square Garden de Nueva York, el 8 de junio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue recibido este lunes por unos sonoros abucheos cuando la pantalla gigante del Madison Square Garden, sede del tercer partido de las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs, anunció su presencia.

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