El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump aclara que Rubio está hablando con Delcy Rodríguez en Venezuela
El presidente estadounidense, , aclaró esta mañana que tras la esta noche su Administración “va a gobernar” el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que ya ha hablado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar el proceso político.

“Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela”, indicó Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago junto con Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump publica una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados a bordo de buque de EE.UU.

Trump matizó que el equipo de Washington que controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurarse que es el fin del chavismo y una “transición apropiada” tiene lugar.

En una conferencia de prensa histórica, Trump no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas: “nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”, al tiempo que evitó hablar de la líder opositora María Corina Machado como interlocutora.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (en una foto de 2024), afirmó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa y exigió una &quot;prueba de vida&quot; de ambos.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (en una foto de 2024), afirmó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa y exigió una "prueba de vida" de ambos.

“Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, añadió Trump.

“Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto”, dijo Trump, quien aseguró que van a poner “Venezuela en esteroides”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

