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El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz María Corina Machado (Mandel NGAN and Odd ANDERSEN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz María Corina Machado (Mandel NGAN and Odd ANDERSEN / AFP).
/ MANDEL NGAN ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó hace una semana a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no vuelva a Venezuela por ahora, al asegurar que le preocupa su seguridad, informa este viernes el diario The New York Times.

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