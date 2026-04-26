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Agentes tácticos del FBI despejan el camino mientras se preparan para abandonar la escena de la investigación cerca de una casa asociada con el presunto autor del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Torrance, California, en la madrugada del 26 de abril de 2026. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Agentes tácticos del FBI despejan el camino mientras se preparan para abandonar la escena de la investigación cerca de una casa asociada con el presunto autor del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Torrance, California, en la madrugada del 26 de abril de 2026. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Por Agencia EFE

El FBI acordonó la casa en Torrance, California, del detenido que intentó entrar armado a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que acudía el presidente estadounidense, Donald Trump, y miembros del gobierno.

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