El FBI acordonó la casa en Torrance, California, del detenido que intentó entrar armado a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que acudía el presidente estadounidense, Donald Trump, y miembros del gobierno.

Agentes del FBI están rodeando la casa a la espera de una orden de registro del tribunal federal de California, según adelantó la oficina del fiscal general estadounidense a la cadena Fox News.

Se trata supuestamente de la casa en Torrance de Cole Thomas Allen, un joven de 31 años cuya identidad no ha sido informada de forma oficial pero los medios, citando fuentes oficiales, han atribuido el incidente armado de este sábado.

Trump explicó poco después del incidente, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un “loco” y un “lobo solitario” que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad dentro del cuál el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

El alcalde de Torrance, George K Chen, condenó el tiroteo, asegurando que no se alinea con los valores de este suburbio de Los Angeles, que está “profundamente conmovida” por los hechos: “Torrance es una comunidad construida en el respeto, la diversidad, el trabajo duro y la seguridad pública”, dijo, citado por la CNN.

“La ciudad de Torrance se opone firmemente a la violencia política, el extremismo y los actos de odio en cualquiera de sus formas”, dijo Chen, que rechazó “los intentos de sembrar miedo o división, ya sea aquí en nuestra ciudad o en cualquier lugar de nuestro país… En momentos como este, recordamos que nuestros valores compartidos son más fuertes que las acciones de cualquier persona”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca tras un tiroteo ocurrido a las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca, lo que provocó el aplazamiento del evento en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el Hotel Hilton de Washington. En un vídeo difundido por el propio presidente, se puede ver cómo el asaltante irrumpe en el control de seguridad y sale corriendo hacia el interior.

El sospechoso fue reducido y arrestado y ya ha sido acusado de dos cargos por delitos graves relacionados con la tenencia de armas de fuego y agresión, según detalló la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

Además, en el incidente un agente del servicio secreto fue disparado pero ya ha sido dado de alta del hospital, según detalló el jefe de comunicaciones de este servicio, Anthony Guglielmi.

El subdirector de Servicio Secreto, Matthey Quinn, aseguró que “un cobarde intentó crear una tragedia nacional” anoche, que por suerte pudieron detener.