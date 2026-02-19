Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama; y el actual mandatario estadounidense, Donald Trump. (Julia Demaree NIKHINSON / Saul LOEB / AFP)
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama; y el actual mandatario estadounidense, Donald Trump. (Julia Demaree NIKHINSON / Saul LOEB / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este jueves al expresidente Barack Obama de revelar información clasificada, después que dijera que los extraterrestres “son reales” en una reciente entrevista en un pódcast.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”
Oriente Medio

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada por respuesta sobre extraterrestres
EEUU

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada por respuesta sobre extraterrestres

Antonio Guterres dice que los Estados miembros supervisan a la ONU tras los comentarios de Trump
EEUU

Antonio Guterres dice que los Estados miembros supervisan a la ONU tras los comentarios de Trump

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”
Asia

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”