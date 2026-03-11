Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los periodistas antes de subir al Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 11 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a España de “no cooperar en absoluto” en la guerra de Irán, criticó la “mala” actitud del Gobierno español y reiteró sus amenazas de cortar el comercio con el país.

