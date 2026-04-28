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El presidente estadounidense Donald Trump saluda a la prensa junto al canciller de Alemania Friedrich Merz a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca, el 5 de junio de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump saluda a la prensa junto al canciller de Alemania Friedrich Merz a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca, el 5 de junio de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes al canciller alemán, Friedrich Merz, de no apoyar a Washington en la guerra contra Irán y advirtió que no es de extrañar que a Alemania le vaya “tan mal”.

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