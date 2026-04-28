El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes al canciller alemán, Friedrich Merz, de no apoyar a Washington en la guerra contra Irán y advirtió que no es de extrañar que a Alemania le vaya “tan mal”.

“El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría tomado como rehén. Yo estoy haciendo ahora mismo algo con Irán que otras naciones, o presidentes, deberían haber hecho hace mucho tiempo", escribió en Truth Social.

Trump, que de este modo responde a unas recientes críticas de Merz, insistió en que “¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!”.

El mandatario publicó su mensaje en medio de la visita oficial del rey Carlos III del Reino Unido, a cuyo primer ministro también ha atacado por lo que ve como falta de respaldo en el conflicto contra Irán, y un día después de que el canciller alemán afirmara que Teherán está “humillando” a EE.UU. en las negociaciones de paz.

“No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán”, dijo este lunes el jefe del Gobierno alemán durante un acto en el oeste del país.

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Israel inició la guerra contra Irán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar previamente a sus socios de la OTAN.

El mandatario también ha denunciado a España como un “socio terrible” después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidiera cerrar el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán y no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares.

“¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Da pena!”, escribió Trump el 18 de abril en Truth Social.