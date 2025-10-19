El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo de Colombia Gustavo Petro. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO y Mandel NGAN / AFP).
Trump acusa a Petro de ser líder del narcotráfico y dice que EE.UU. pondrá fin a “pagos y subsidios” a Colombia por la producción de droga
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el domingo a su par de Colombia, Gustavo Petro, de tolerar la producción de drogas y anunció que pondrá fin a los “pagos y subsidios a gran escala” al país sudamericano.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, dijo el mandatario estadounidense en un mensaje de Truth Social.

“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán”, informó Trump.

Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos.

Información en desarrollo

