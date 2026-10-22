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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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