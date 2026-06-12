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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 8 de mayo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 8 de mayo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen “nada que ver” con lo conciliado por escrito.

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