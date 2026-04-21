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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de abril de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de abril de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

Donald Trump acusó este martes a Irán de incumplir reiteradamente el alto el fuego con Estados Unidos que está a punto de expirar, en un contexto de incertidumbre sobre un eventual relanzamiento de las negociaciones, a las que Teherán aún no ha enviado una delegación.

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