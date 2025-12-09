Escucha la noticia
Trump acusa a la Unión Europea de ser un grupo de países “en decadencia” liderado por “débiles”Resumen generado por Inteligencia Artificial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Unión Europea (UE) de ser un grupo de países “en decadencia” liderados por personas “débiles”, durante una entrevista con Politico publicada este martes.
“Creo que son débiles. Pero también creo que quieren ser tan políticamente correctos que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer”, declaró Trump en relación a los líderes europeos.
En cuanto a la guerra de Ucrania, el mandatario achacó a los dirigentes europeos que “hablan pero no producen” y mientras tanto “la guerra sigue y sigue”.
“No están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos aspectos”, siguió Trump. “No saben qué hacer”, agregó.
Trump cargó contra el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, y aseguró que “va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas”.
El mandatario se mostró molesto con el ucraniano porque, según dijo, no se ha leído el último borrador de la propuesta de para poner fin a la guerra.
“Estaría bien que lo leyera”, dijo.
Zelensky se reunió este lunes en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania y aseguró que los socios europeos mantienen “una postura común” de cara a encontrar una solución a la guerra.
El ucraniano insistió en que no cederá territorio ucraniano a Rusia y que espera presentar este mismo martes un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev a los negociadores estadounidenses.
En la entrevista, Trump insistió en su deseo de que Ucrania celebre elecciones cuanto antes, ya que no se celebran comicios en el país desde 2019.
“Creo que es el momento. Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Quizá Zelensky ganaría. No sé”, declaró al respecto.
