El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump acusa a los demócratas de “desviar la atención” con el caso Epstein y difundir bulos
Resumen de la noticia por IA
Trump acusa a los demócratas de “desviar la atención” con el caso Epstein y difundir bulos

Trump acusa a los demócratas de “desviar la atención” con el caso Epstein y difundir bulos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de EE.UU., , acusó este miércoles a miembros del Partido Demócrata de “desviar la atención” y difundir bulos en unos correos electrónicos en los que el aseguraba que el mandatario estaba al tanto de sus crímenes y que “pasó horas” junto a una de sus víctimas.

“Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas”, escribió Trump en su red social Truth Social horas después de darse a conocer estos correos hoy.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Solo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa”, prosigue el mensaje del jefe de Estado, que acusa a los demócratas de costarle a EE.UU. “1.500 millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo”.

PUEDES VER: Congresistas demócratas publican emails atribuidos a Epstein donde sugiere que Trump sabía de su conducta

Trump asegura que los demócratas “deben pagar las consecuencias” y que “no se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto”.

“¡Los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas!”, concluye el texto del mandatario.

Entre los correos publicados hoy por el Congreso estadounidense destacan tres, fechados en 2011, 2015 y 2019, en los que Epstein presuntamente escribió que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el ahora presidente pasó “horas” con una de sus víctimas, .

Giuffre, quien se quitó la vida el pasado abril, aseguró , hermano del rey Carlos III de Inglaterra.

El multimillonario de Florida Jeffrey Epstein en una fotografía de archivo. Foto: AFP
El multimillonario de Florida Jeffrey Epstein en una fotografía de archivo. Foto: AFP

En diferentes testimonios, la mujer dijo haber conocido a Trump cuando trabajó para él en su balneario de Florida y aseguró que no estuvo involucrado en ningún abuso ni actividad delictiva relacionados con ella.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, , empleó hoy argumentos similares a los de Trump al ser cuestionada acerca de los correos en mención.

Leavitt también volvió a negar que Trump esté contemplando conceder el indulto a , cómplice y expareja de Epstein, quien cumple veinte años de condena por tráfico sexual de menores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 9 de septiembre que no es su firma la que aparece en una supuesta carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que la oposición demócrata la hiciera pública. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC