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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los periodistas mientras se coloca la última viga de acero en la obra del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los periodistas mientras se coloca la última viga de acero en la obra del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este miércoles que la guerra que inició contra Irán el pasado febrero está detrás de la contundente derrota republicana en las elecciones del martes debido al incremento que provocó en los precios de los combustibles, aunque aseguró que, si tuviera que volver a elegir, atacaría de nuevo a la República Islámica.

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