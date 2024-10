El general retirado John Kelly fue jefe de Gabinete de de Donald Trump del 2017 al 2019, cuando este era presidente de Estados Unidos. El martes, el militar dijo que el magnate y actual candidato presidencial por el Partido Republicano cumple con la definición de “fascista”. Además, contó que una vez el magnate manifestó que el líder nazi Adolf Hitler “hizo algunas cosas buenas” y elogió a sus generales por ser leales al führer.

En un amplio reportaje, The Atlantic citó el libro “The Divider: Trump in the White House”, donde los periodistas estadounidenses Peter Baker y Susan Glasser publicaron que Trump le preguntó a John Kelly “¿Por qué no puedes ser como los generales alemanes?”. Ello porque en varias ocasiones el presidente se había sentido frustrado con los oficiales militares y los consideraba desleales y desobedientes.

Según Baker y Glasser, Kelly le explicó a Trump que los generales alemanes “intentaron matar a Hitler tres veces y casi lo lograron”. Esa aclaración no hizo que Trump reconsiderara su punto de vista: “No, no, no, eran totalmente leales a él”, respondió el entonces presidente.

Donald Trump y su entonces jefe de Gabinete John Kelly en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (AP).

The Atlantic entrevistó a Kelly y le preguntó sobre el episodio antes mencionado. El general dijo que cuando Trump sacó el tema de los “generales alemanes”, le respondió al mandatario preguntándole: “¿Se refiere a los generales de Bismarck?”, aludiendo a Otto von Bismarck, el canciller que supervisó la unificación de Alemania. “¿Se refiere a los generales del káiser?”, siguió el jefe de Gabinete, quien pensaba que Trump no podía estar hablando de los generales de Hitler. Pero recordó que el magnate le dijo: “Sí, sí, los generales de Hitler”.

Kelly sostuvo que le explicó que Erwin Rommel se suicidó después de participar en un complot contra Hitler; pero, según el militar, Trump no sabía quién fue Rommel.

El diario The New York Times también entrevistó a Kelly. En el diálogo, este recordó que Trump “comentó más de una vez: ‘Sabes, Hitler también hizo algunas cosas buenas’”.

Kelly dijo que normalmente acallaba la conversación diciendo que “nada de lo que hizo [Hitler], se podría decir, fue bueno”.

También le explicaba a Trump por qué esos comentarios sobre Hitler podrían traerle problemas.

“En primer lugar, nunca debe decir eso”, dijo Kelly a Trump. “Pero si supiera lo que Hitler quería desde el principio hasta el final, todo lo que hizo fue en apoyo de su vida racista y fascista, ya sabe, la filosofía, de modo que nada de lo que hizo, se podría argumentar, fue bueno. Ciertamente no se hizo por la razón correcta”.

Sin embargo, aseguró Kelly al NYT, Trump ocasionalmente volvía a sacar el tema de Hitler.

Kelly dijo que Trump se ajustaba a la definición de fascista, que gobernaría como un dictador si gana las elecciones y que no entendía la Constitución ni el concepto de Estado de derecho.

Consultado sobre el tema, Steven Cheung, vocero de la campaña de Trump, negó que lo publicado sea cierto y dijo que Kelly se había “engañado a sí mismo con estas historias desacreditadas que ha inventado”.

“Perdedores y tontos”

Donald Trump y el jefe de gabinete John Kelly durante una reunión con altos líderes militares en la Casa Blanca el 5 de octubre de 2017. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Kelly también dijo que Trump menospreciaba a los militares que quedaban discapacitados en el campo de batalla y que no quería ser visto en público con personas que habían terminado mutiladas en algún conflicto bélico.

“Definitivamente, no quería que lo vieran con amputados, amputados que perdieron sus miembros en defensa de este país, luchando por todos los estadounidenses, él incluido, para protegerlos, pero no quería ser visto con ellos. Es una perspectiva peculiar para el comandante en jefe”, manifestó Kelly al NYT.

“Se limitaba a decir: ‘Sabes qué, eso simplemente no se ve bien para mí’”, agregó.

Kelly sostuvo que Trump llamaba “perdedores y tontos” a los miembros de las fuerzas armadas que resultaban heridos o muertos.

“Cada vez que salía a relucir el nombre de John McCain, se ponía a despotricar diciendo que era un perdedor, y que todas esas personas eran unos tontos, y se preguntaba por qué la gente pensaba que los que mueren son héroes. Y así despotricaba”, siguió Kelly.

“Para mí, nunca pude entender por qué era así; puede que sea el único ciudadano estadounidense que piensa así de quienes dieron su vida o sirvieron a su país”, dijo Kelly.

"Es un fascista"

La vicepresidenta y actual candidata presidencial demócrata Kamala Harris habla sobre las recientes declaraciones de John Kelly, jefe de gabinete del expresidente Trump. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO). / JIM LO SCALZO / POOL

La candidata demócrata Kamala Harris aprovechó el miércoles un encuentro televisado con votantes indecisos para arremeter contra Trump y calificarlo de fascista.

“Creo que Donald Trump es peligroso. Cuando tienes un presidente de Estados Unidos que le ha dicho, supongo que muchas veces en la Oficina Oval, a sus generales, en esencia, ¿por qué no pueden ser más como los generales de Hitler?”, comentó.

Dijo que Trump “admira” a los dictadores y criticó su relación con líderes como el norcoreano Kim Jong-un o el ruso Vladimir Putin.

Harris también expresó que muchos exempleados de Trump “lo han llamado no apto y peligroso”.

”Han dicho, en concreto, que tiene desprecio por la Constitución de Estados Unidos. Han dicho que nunca más debería servir como presidente de Estados Unidos. Sabemos que es por eso que Mike Pence no se presentó nuevamente con él (como vicepresidente)”, dijo Harris.

Luego, durante una entrevista con Telemundo, Harris calificó a Trump como “fascista hasta la médula”.

“Donald Trump está cada vez más desquiciado e inestable, y en un segundo mandato, personas como John Kelly no estarían ahí para ser las salvaguardias contra sus tendencias y acciones”, sostuvo Harris.