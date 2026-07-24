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Resumen

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El presidente de EEUU, Donald Trump, habla en la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) en Washington, D. C., el 23 de julio de 2026. Foto: Saul Loeb / AFP
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla en la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) en Washington, D. C., el 23 de julio de 2026. Foto: Saul Loeb / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería “muy malo” para ambos países.

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