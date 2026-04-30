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El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el canciller de Alemania Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 3 de marzo de 2026. (Foto de Andrew Caballero-Reynolds / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el canciller de Alemania Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 3 de marzo de 2026. (Foto de Andrew Caballero-Reynolds / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, que debería ocuparse más en “arreglar” su país “roto” y poner fin a la guerra en Ucrania, que en “interferir” en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

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