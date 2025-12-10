Combinación de imágenes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Trump advierte a Petro que será “el siguiente” después de Maduro
El presidente de Estados Unidos, , advirtió este miércoles al presidente de Colombia, , que será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, .

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó Trump.

El líder estadounidense afirmó que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

“Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó.

Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

El mandatario colombiano ha rechazado esas acciones y reivindica que la política antidrogas de su Gobierno es la adecuada.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Trump pone así a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado la tensión con el .

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los , mientras que Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

