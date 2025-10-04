Trump advierte a Hamás que no “tolerará demoras” que entorpezcan la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca, el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca, el 30 de septiembre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, , advirtió este sábado a Hamás que “no tolerará demoras” que puedan poner en peligro el impulsado por la Casa Blanca y agradeció a Israel el cese de los ataques aéreos sobre la Franja.

“Agradezco que haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario insistió en que no aceptará “ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza” para la paz regional.

“¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!”, prometió.

Trump celebró este viernes que Hamás aceptara liberar a los rehenes israelíes que mantiene en la Franja bajo los términos expresados en el plan que impulsa para el enclave palestino, y pidió a Israel que cesara los bombardeos sobre Gaza.

El que el presidente presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, .

Imagen de archivo del grupo islamista palestino Hamás junto a un grupo de rehenes israelíes.
Imagen de archivo del grupo islamista palestino Hamás junto a un grupo de rehenes israelíes. Foto: AFP

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

La Casa Blanca confirmó que el enviado especial de Trump para Medio Oriente, , viaja este sábado a El Cairo, Egipto, para avanzar las antes de su implementación.

