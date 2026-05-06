El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a autoridades de México que, “si no hacen su trabajo” contra el narcotráfico, Washington lo hará.
El mandatario republicano hizo estas declaraciones en un acto en la Casa Blanca, en medio de la tensión bilateral después de que haya insinuado en varias ocasiones la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir a los cárteles, una opción que el Gobierno de Claudia Sheinbaum rechaza.
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“El ingreso de drogas por vía marítima ha disminuido un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo. Oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”, afirmó.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Estados Unidos, que ha declarado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Aunque ha elogiado la relación con Sheinbaum, Trump ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos intervenga en territorio mexicano, algo que el Ejecutivo mexicano rechaza al apelar a la soberanía nacional.
Las nuevas declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, tras un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal de México.
Además, se producen después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos.
Rocha Moya, miembro de Morena, el partido de Sheinbaum, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
Por su parte, México ha asegurado que, aunque Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición, no ha presentado “elementos de prueba” sobre su culpabilidad.
La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles 29 de abril de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el político mexicano de más alto rango en funciones señalado por nexos con el crimen organizado. (AFP)
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