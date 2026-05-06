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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Kent NISHIMURA / Yuri CORTEZ / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Kent NISHIMURA / Yuri CORTEZ / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a autoridades de México que, “si no hacen su trabajo” contra el narcotráfico, Washington lo hará.

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