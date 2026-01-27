Donald Trump advierte de “cosas malas” si republicanos pierden elecciones de medio mandato

El presidente Donald Trump advirtió el martes de “cosas muy malas” si los republicanos pierden las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, al inicio de una intensa gira bajo la sombra de las protestas en Minneapolis y la preocupación de los votantes por la economía.

En un mitin en Iowa, una de las primeras paradas en la campaña para las primarias, Trump dijo que su partido debe ganar el Senado y la Cámara de Representantes en noviembre, a pesar de sus bajos índices de aprobación.

“Estoy aquí porque amo Iowa, pero estoy aquí porque estamos empezando la campaña para ganar las elecciones de medio término. Hay que ganarlas”, dijo el presidente en un discurso.

En las elecciones de mitad de mandato se renueva un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes.

“ Si perdemos las elecciones de medio término, ustedes perderán muchas de las cosas de las que estamos hablando (...), muchas de las rebajas fiscales de las que estamos hablando... y eso conduciría a cosas muy malas ”, agregó el republicano.

Pero el discurso de Trump centrado en la economía quedó en gran medida eclipsado por las protestas en el vecino estado de Minnesota, donde dos personas murieron baleadas por agentes federales en las últimas semanas, durante redadas antiinmigración en la ciudad de Minneapolis.

Trump dijo antes a Fox News que “desescalará un poco” la situación después de que agentes dispararan contra Alex Pretti, un enfermero de 37 años, el fin de semana. En su discurso evitó en gran medida hablar del tema.

La Casa Blanca informó que el presidente realizará viajes semanales por todo el país de cara a las elecciones, en las que históricamente los votantes han castigado a los presidentes de turno.

El equipo de Trump se ha centrado cada vez más en la economía después de que las encuestas mostraron una creciente indignación por el elevado costo de vida, un año después del regreso al poder del multimillonario.

La confianza de los consumidores se desplomó en enero hasta su nivel más bajo en más de diez años, lastrada por el coste de la vida, según un datos publicados este martes.

En su discurso en Iowa, el presidente, de 79 años, volvió a referirse a una “Edad de Oro” en Estados Unidos e insistió en que los precios estaban bajando para la mayoría de los bienes. Pero admitió que podría ser difícil convencer a los votantes en las legislativas de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este martes 20 de enero un año desde su regreso a la Casa Blanca, un periodo de doce meses marcado por una profunda alteración del orden internacional y por la aplicación de una política migratoria de línea dura, que ha suscitado una oleada de protestas sociales. (EFE)