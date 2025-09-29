Trump advierte que bloqueará fondos para Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde

Fotografía de archivo del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/ Yuki Iwamura/ Yuri Gripas/Pool
El presidente de Estados Unidos, , advirtió este lunes que bloqueará fondos del Gobierno federal para Nueva York si el candidato demócrata, , que se define como socialista demócrata, se convierte en alcalde de la ciudad.

“El autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, , quien se postula a la alcaldía, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano”, apuntó Trump en la red Truth Social.

PUEDES VER: Trump dice que “tendría que arrestar” al candidato socialista a la alcaldía de Nueva York si se enfrenta a redadas migratorias

El mandatario republicano subrayó que Mamdani “tendrá problemas con Washington, como ningún otro alcalde” en la historia de Nueva York: “Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?”, detalló.

Trump agregó que la ideología de Mamdani “ha fracasado durante miles de años” y predijo que “volverá a fracasar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. (Fotos de Andrew HARNIK / Yuki IWAMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. (Fotos de Andrew HARNIK / Yuki IWAMURA / AFP)

El presidente escribió este mensaje un día después de que el actual alcalde de Nueva York, , abandonara su carrera a la reelección como independiente por los malos datos en las encuestas.

Tras su retirada, la carrera para los comicios del 5 de noviembre se limita a Mamdani, que lidera las encuestas tras ganar por sorpresa las primarias demócratas en junio; Andrew Cuomo, quien perdió las primarias demócratas y concurre como independiente; y el republicano Curtis Silwa.

