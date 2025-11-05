Trump advierte que cierre del Gobierno de EE.UU. está “matando” políticamente a los republicanos

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que el cierre de Gobierno, el más largo de la historia, está “matando” políticamente a los republicanos, tras la victoria de los demócratas en las elecciones locales.
Así lo dijo el mandatario durante un desayuno privado en la Casa Blanca con senadores republicanos para analizar el resultado de los comicios, revelaron fuentes citadas por la cadena CNN.
La victoria electoral del demócrata socialista Zohran Mamdani a la Alcaldía de Nueva York y de los demócratas en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey y Virginia ha supuesto un varapalo para Trump, quien ha reconocido que fue una derrota para su partido.
Durante el encuentro, Trump insistió en que los republicanos deben cambiar su enfoque o arriesgarse a sufrir nuevas pérdidas electorales, según las fuentes.
El mandatario insistió en la necesidad de suprimir el filibusterismo, la regla que impone un umbral de 60 votos en el Senado para aprobar normas clave, como el presupuesto que permitiría reabrir a la Administración federal.
Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 53 escaños en el Senado, de manera que necesitan el voto de al menos siete demócratas.
El liderazgo republicano se opone a eliminar el filibusterismo por temor que los demócratas ganen la mayoría en las elecciones de medio mandato de 2026 y aprovechen a su favor la falta del obstruccionismo parlamentaria.
Según la CNN, al concluir el desayuno muchos republicanos presentes dejaron claro que no se habían dejado convencer por los argumentos del presidente.
“No hay votos suficientes”, dijo el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune.
