El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia su discurso de apertura durante una reunión con su gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia su discurso de apertura durante una reunión con su gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
/ YURI GRIPAS / POOL

El presidente de Estados Unidos, , advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”, al sugerir que también en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: El segundo ataque en el Caribe para matar sobrevivientes: ¿Qué se sabe de la orden que podría constituir un crimen de guerra?

El mandatario, quien reiteró que los ataques contra los cárteles de la droga dentro del territorio venezolano comenzarán “muy pronto”, insistió en que aunque “Venezuela ha sido peor que la mayoría”, hay otros países que también envían “a sus narcotraficantes” a EE.UU.

Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la , que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental sospechosas de transportar drogas, en las que han muerto 82 tripulantes, según informó hoy el Pentágono.

El , uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto a sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, en la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/EPA/ Yuri Gripas
Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto a sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, en la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/EPA/ Yuri Gripas

En octubre pasado, Trump también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, , al que también señala como “líder del narcotráfico” y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”. También ha rechazado como “injerencia” el y denunciado los ataques contras las lanchas, algunos de ellos llevadas a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

Frente a su Gabinete, Trump volvió a defender la legalidad de estas operaciones y advirtió que EE.UU. tiene derecho a defenderse de la “ola de drogas” que los cárteles envían hacia su territorio.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC