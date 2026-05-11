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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preside un evento para promover la atención médica materna en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 11 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preside un evento para promover la atención médica materna en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 11 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán es “increíblemente frágil” tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de “pedazo de basura”.

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