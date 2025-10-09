Trump advierte que cuerpos de algunos rehenes israelíes en Gaza serán “un poco difíciles de encontrar”

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que los cuerpos de los rehenes israelíes en Gaza serán “un poco difíciles de encontrar”, luego de que se anunciara la liberación de aquellos que siguen con vida a cambio de alrededor de 2.000 palestinos tras la primera fase de un acuerdo entre Israel y Hamás.
Israel afirmó este jueves que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamás para un cese al fuego en Gaza y una liberación de los rehenes israelíes, con vistas a poner fin a dos años de guerra.
La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, informó que todas las partes firmaron en Egipto la versión final de este acuerdo para la primera fase del plan, tras las negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Turquía.
La propuesta debe recibir la aprobación del gabinete del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las 15H00 GMT, tras un encuentro una hora antes de su gabinete de seguridad.
En Jan Yunis, en el sur de la devastada Franja de Gaza, los palestinos aplaudieron y gritaron de júbilo al anunciarse el acuerdo, según imágenes de AFP.
“A pesar de todos los muertos y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices tras el alto el fuego. A pesar de la tristeza y a pesar de todo, estamos felices”, afirmó Aiman al Najar.
En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, la gente también se abrazaba y se felicitaba con la esperanza de un retorno de los cerca de 20 secuestrados que siguen con vida.
Netanyahu celebró “un gran día para Israel” y declaró que Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz.
Todavía persiste la incertidumbre sobre otros asuntos planteados por Trump como el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada por una autoridad de transición encabezada por él mismo.
El dirigente republicano detalló que habrá un “desarme” en la próxima fase del acuerdo y que la prioridad, de momento, es el regreso de los rehenes.
Hamás, a su vez, rechazó una autoridad de transición encabezada por el propio Trump. “Ningún palestino podrá aceptar. Todas las facciones, incluida la Autoridad Palestina [que gobierna parcialmente Cisjordania ocupada], lo rechaza”, indicó Osama Hamdan, un dirigente del grupo terrorista.
