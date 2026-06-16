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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente francés en el marco de la cumbre del G7, en Évian, centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente francés en el marco de la cumbre del G7, en Évian, centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.