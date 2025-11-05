El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reacciona en la edición inaugural del America Business Forum en el Kaseya Center de Miami, Florida, EE. UU., el 5 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reacciona en la edición inaugural del America Business Forum en el Kaseya Center de Miami, Florida, EE. UU., el 5 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Agencia EFE

Trump afirma que bombardeos contra “carteles terroristas” no se limitan solo a Venezuela
El presidente de Estados Unidos, , afirmó este miércoles que los bombardeos , al señalar que hay “otros” países involucrados tras más de dos meses de ataques estadounidenses a lanchas en el Pacífico y el Caribe.

“Estamos estallando carteles terroristas y estamos reventándolos, y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo”, declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF) en Miami.

Trump, quien no aclaró a qué otros países se refiere, defendió los ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre, al asegurar que por cada embarcación bombardeada se salvan 25.000 estadounidenses, al evitar que ingresen al país la supuesta droga destruida por el Comando Sur.

PUEDES VER: María Corina Machado afirma que “Maduro empezó esta guerra y Trump la está terminando”

Sus declaraciones ocurren mientras su Gobierno , según reportaron la semana pasada medios como The Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald, mientras que NBC informó este lunes que Trump estudia ataques militares contra carteles en territorio mexicano.

“Venezuela vació sus prisiones dentro de nuestro país. Nadie quiere eso. Ellos vaciaron sus prisiones en nuestro país. o del crimen violento, haciendo nuestro país seguro y hermoso de nuevo”, manifestó el líder republicano.

Además, sostuvo que su Gobierno está “arrestando y removiendo del país a miles y miles de peligrosos pandilleros” como del MS-13 y el Tren de Aragua.

Una lancha señalada por ser usada por narcotraficantes como poco antes de ser destruida por el Ejército de Estados Unidos, en el Pacífico, donde murieron dos tripulantes, el 4 de noviembre de 2025. (Captura de video)

“Estos son criminales, son personas malas. Las estamos sacando fuera del país, de vuelta a donde vinieron. Renombramos el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra”, comentó.

Antes de la , la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, respaldó la estrategia del mandatario estadounidense, al sostener que “Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”.

“La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano”, dijo en el ABF.

Donald Trump reiteró el viernes 31 de octubre su intención de retomar los ensayos de armamento nuclear, pero como ya hiciera en la víspera, cuando este anuncio agitó el avispero internacional, el presidente evitó aclarar qué tipo de pruebas tiene en mente realizar. (AFP)

