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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso por la Semana de la Policía en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 11 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso por la Semana de la Policía en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 11 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que una fracasada Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo, que por ahora parece estancando en medio de las amenazas del mandatario de hacerse con el control de la isla.

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