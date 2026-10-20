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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 20 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 20 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
/ JIM LO SCALZO / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta este verano, que España fue “invadida de forma repentina y masiva” por extranjeros y que el país “no está haciendo nada al respecto”.

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