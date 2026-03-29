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El presidente de Estados Unidos Donald Trump sostiene una representación de la modernización del Ala Este de la Casa Blanca. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump sostiene una representación de la modernización del Ala Este de la Casa Blanca. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos planea un gran complejo militar debajo del nuevo salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca.

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