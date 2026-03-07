Escuchar
El presidente estadounidense, Donald Trump. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el Ejército de EE.UU. ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones tras casi una semana del comienzo de la guerra.

