El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país ha recibido un millón de barriles de petróleo de Venezuela desde que las fuerzas estadounidenses capturaron y depusieron a Nicolás Maduro en enero pasado.

“Tomamos Venezuela con gran éxito, y me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo. Y yo se lo doy a Estados Unidos”, declaró Trump a la prensa mientras viajaba a Texas para participar en un mitin electoral de cara a las legislativas del 3 de noviembre.

El líder republicano, cuyo partido va rezagado en las encuestas en medio del encarecimiento de la gasolina por la guerra en Irán, se mostró convencido de que la llegada de crudo venezolano al mercado estadounidense permitirá abaratar los combustibles.

Tras la captura de Maduro, Washington restableció las relaciones diplomáticas con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y anunció en agosto un acuerdo petrolero que permitirá a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

El acuerdo ha alimentado las críticas de quienes sostienen que Trump prioriza el acceso al petróleo venezolano frente a la democratización del país.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 27 de octubre de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP / KENT NISHIMURA

En este contexto, el Departamento de Estado anunció el lunes que respalda un plan para reformar el sistema judicial y electoral venezolano antes de que termine el año, tras lo cual Rodríguez debería declarar vacante la Presidencia y se abriría un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones, previsiblemente en 2027.

La hoja de ruta se negocia en las conversaciones auspiciadas por Washington desde agosto entre el chavismo y un bloque opositor liderado por Dinorah Figuera, en las que por ahora no participa la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien el domingo regresó a Venezuela tras casi un año fuera del país.

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