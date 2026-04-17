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El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño tras una mesa redonda sobre su política de "no gravar las propinas" en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño tras una mesa redonda sobre su política de "no gravar las propinas" en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán ha accedido a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías en el centro de las tensiones de la guerra contra Teherán, al tiempo que celebró que este es un “día grandioso para el mundo”.

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