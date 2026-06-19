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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega a la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz vía CNP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega a la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz vía CNP
/ Aaron Schwartz via CNP / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió de que Teherán no recibirá fondos estadounidenses durante el período de 60 días contemplado en el reciente acuerdo para terminar la guerra entre ambos países, en medio del aplazamiento de los diálogos nucleares.

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