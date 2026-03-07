Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha durante una mesa redonda en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de marzo de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha durante una mesa redonda en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 6 de marzo de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos golpeará a Irán “muy fuertemente hoy”, y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.